"Зоря" не зуміла обіграти "Сталь" і вийти на 2-е місце в таблиці УПЛ

У Запоріжжі завершився єдиний матч сьогоднішнього дня в українській футбольній Прем'єр-лізі, в якому луганська "Зоря" зіграла внічию зі "Сталлю" (Кам'янське) з рахунком 2:2.

Луганчани врятували нічию в останні 10 хвилин матчу, програючи по ходу гри з різницею у два голи.

Гості набагато більш активно проводили матч, і на 16-й хвилині реалізували свою перевагу у гол, який забив Кваме Карікарі. Прийнявши м'яч біля штрафного "Зорі", Карікарі виграв боротьбу у Чечера, вийшов один на один і спокійно пробив повз голкіпера Шевченка точно у ворота.

Після цього "Сталь" не тільки впевнено утримувала свою перевагу, але і подвоїла рахунок у середині другого тайму. Деніс Васін підібрав м'яч, підробив і пробив точно в дальній кут.

"Зоря" зуміла перехопити ініціативу лише в кінцівці гри, але цього часу вистачило, щоб зрівняти рахунок. На 81-й хвилині гол забив Желько Любеновіч. Його партнер Караваєв прострілив уздовж воріт, і Любеновіч зіграв на випередження, пробивши без шансів для воротаря Паньківа. А за дві хвилини, на 83-й, відзначився Олександр Караваєв. Після навісу Сивакова Караваєв головою відправив м'яч у ворота - 2:2.

Таким чином "Зоря" (14 очок) не змогла наздогнати київське "Динамо" (16) в турнірній таблиці, залишившись на 3-му місці. У лідера чемпіонату донецького "Шахтаря" 19 балів.