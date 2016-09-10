"Манчестер Сіті" обіграв "Юнайтед" в головному дербі англійської Прем'єр-ліги

У Манчестері завершився центральний матч туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Юнайтед" приймав у дербі "Сіті" і програв з рахунком 1:2.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

"Городяни" набагато активніше розпочали матч і вже в середині першого тайму вели з перевагою в два голи. Підопічні Хосепа Гвардіоли відкрили рахунок на 15-й хвилині коли провалились в центрі оборони господарі поля. Коларов зі своєї половини виконав довгу передачу, після чого Іхеаначо головою скинув м'яч на хід де Брюйне, який легко втік по центру і, вийшовши на побачення з воротарем Де Хеа, точно пробив у нижній кут. А за 20 хвилин, на 35-й, відзначився Келечі Іхеаначо. Де Брюйне справа увірвався в штрафну і пробив у дальню штангу, після чого Іхеаначо спокійно добив м'яч у сітку.

Манкуніанці відновили інтригу в самій кінцівці першого тайму, коли на 42-й хвилині гол забив Златан Ібрагімович. Після довгого навісу Руні зі штрафного помилився на виході воротар Браво, випустивши м'яч з рук, чого не пробачив Ібрагімович - він ударом в дотик відправив м'яч у ворота.

У другому таймі " МЮ " мав перевагу, але зрівняти рахунок так і не зміг.

Таким чином, "Сіті" здобув 4-ту перемогу поспіль у 4-х матчах чемпіонату англійської Прем'єр ліги сезону 2016/17 - 12 очок з 12 можливих. У "Юнайтед" це перша поразка в сезоні і у команди залишилося 9 очок.