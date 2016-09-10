Прем'єр-ліга, 7-й тур, "Зоря" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Запоріжжі проходить матч 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає "Сталь" (Кам'янське).

Зустрічаються команди, які займають 3-е і 9-е місця в турнірній таблиці УПЛ.

"Зоря" досить впевнено йде в нинішньому сезоні, здобувши в 6 турах 4 перемоги, 1 нічию та 1 поразку - 13 очок. І в разі перемоги в сьогоднішньому матчі, луганчани наздоженуть в таблиці київське "Динамо". Кияни раніше також зазнали однієї поразки, а напередодні зіграли внічию з донецьким "Шахтарем" у центральному матчі туру.

Більш того, в разі успіху луганчани вийдуть на 2-е місце в таблиці, випередивши "Динамо" за рахунок кращої різниці забитих і пропущених м'ячів.

У свою чергу, у "Сталі" 5 очок, але у разі перемоги вона може істотно поліпшити своє становище в боротьбі за 7-9 місця, обігнавши донецький "Олімпік" і зрівнявшись за очками з "Дніпром". Інша справа, що розраховувати навіть на нічию в матчі з "Зорею" гостям буде вкрай непросто.

На котируваннях букмекерських контор "Зоря" є фаворитом гри з великою перевагою. На перемогу луганчан ставки приймаються з розрахунку 1,55 до 1, на нічию - 3,6 до 1, а на перемогу "Сталі" - 6,06 до 1.

Матч "Зоря" - "Сталь" розпочнеться у Запоріжжі о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".