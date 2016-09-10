FIFA висунула нові звинувачення проти Блаттера

Про це повідомляє Радіо Свобода.

9 вересня комітет FIFA з етики оголосив, що Блаттер, а також колишній генеральний секретар Жером Вальк і його екс-заступник Маркус Каттнер виплатили собі 80 мільйонів доларів у період з 2011 по 2015 рік.

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Матеріали про це передали поліції Швейцарії, де у Цюріху розташована штаб-квартира організації.

У той же день комітет повідомив, що оштрафував на мільйон доларів колишнього віце-президента FIFA Джеффрі Вебба за хабарі, а також довічно відсторонив його від футболу.

Про нові підозри щодо своїх колишніх керівників у FIFA повідомили на початку червня.

У кінці травні 2015 року у FIFA розгорівся великий корупційний скандал. У грудні того ж року Блаттера, який був президентом федерації з 1998 року, звинуватили у зловживанні посадовими повноваженнями і незаконному привласненні коштів. Його усунули від футболу на 8 років.