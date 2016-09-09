Дебют Коноплянки: "Шальке" програв "Баварії"

Український легіонер Євген Коноплянка дебютував у складі німецького "Шальке" з Гельзенкірхена, який програв у матчі Бундесліги мюнхенській "Баварії" з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Доля матчу була вирішена в кінцівці гри.

Конплянка вийшов на поле в стартовому складі і на 55-й хвилині був замінений. Заміна відбулася за рахунку 0:0.

А в кінцівці гри "Шальке" пропустив два голи. На 81-й хвилині точний удар з-за меж штрафного вдався Роберту Левандовські. А вже в доданий арбітром час, на 92-й хвилині, Джошуа Кімміх зміцнив перевагу своєї команди.

Таким чином, "Баварія" здобула другу перемогу у двох турах чемпіонату Німеччини - 6 очок, а "Шальке" зазнав другої поспіль поразки - 0.