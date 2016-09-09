"Шахтар" і "Динамо" завершили внічию центральний матч туру Прем'єр-ліги

У Харкові завершився центральний матч туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграли внічию з рахунком 1:1.

Доля матчу була вирішена за 15 хвилин до фінального свистка.

Кияни активно розпочали гру і в середині першого тайму відкрили рахунок. На 24-й хвилині Срна в своїй штрафній збив Макаренка і Олег Гусєв реалізував пенальті.

А у другому таймі номінальні господарі поля арени в Харкові перехопили ініціативу і на 75-й хвилині зрівняли рахунок. Після навісу Бутко Дентіньо головою пробив і м'яч від газону опинився у воротах - 1:1.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом подій.

Таким чином, гірники зберегли перевагу в 3 очки над киянами в турнірній таблиці УПЛ - 19-ть очок проти 16-ти у суперника.

Інші матчі 7-го туру УПЛ відбудуться 10-11 вересня.