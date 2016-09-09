"Шахтар" - "Динамо": стали відомі стартові склади команд

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон не потрапив в заявку команди на матч 7-го туру української Прем'єр-ліги проти київського "Динамо". Склади "Шахтаря" і "Динамо" на матч опубліковані на офіційному сайті УПЛ.

Тайсона в основному складі "гірників" замінив півзахисник Бернард, який відновився після травми.

У складі "Динамо" відзначимо повернення на поле захисника Євгена Хачеріді, який не виступав за збірну України через травму. Також в основі вийшли Олег Гусєв та Євген Макаренко, а ось Віторіну Антунеш розпочне гру з лави запасних.

Шахтар: Андрій П'ятов, Даріо Срна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі, Фред, Тарас Степаненко, Марлос, Віктор Коваленко, Бернард, Факундо Феррейра;

Запасні: Микита Шевченко, Богдан Бутко, Іван Ордець, Максим Малишев, Дентіньо, Веллінгтон Нем, Едуардо.

"Динамо": Олександр Шовковський, Данило Сілва, Домагой Віда, Євген Хачеріді, Євген Макаренко, Сергій Рибалка, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Мораес;

Запасні: Артур Рудько, Віторіну Антунеш, Олександр Гладкий, Микола Морозюк, Віктор Циганков, Денис Гармаш, Валерій Федорчук.

Як повідомляв УНІАН, Тайсон затримувався з приїздом в Україну після виступу за збірну Бразилії у відбірковому турнірі до чемпиоанту світу 2018 року.