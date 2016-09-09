На матчі "Шахтар" - "Динамо" у Харкові буде аншлаг
16:31, 09 вересня 2016Футбол
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Всі квитки на сьогоднішню гру на стадіоні "Металіст" вже продані.
twitter.com/FCShakhtar
На матч 7-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" - "Динамо", який відбудеться в Харкові, продані всі квитки, повідомляється в офіційному Twitter донецького клубу.
Арена у Харкові вміщує 40200 глядачів. І всі останні дні перед матчем процес реалізації квитків йшов активними темпами.
У вівторок, 6 вересня, повідомлялося про те, що продано понад 20 тисяч квитків (половина місткості стадіону). А наступного дня, 7 вересня, було розкуплено вже 30 тисяч квитків.
Центральний матч туру УПЛ "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові сьогодні, 9 вересня. Початок гри о 21.00
УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.
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