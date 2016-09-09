На матчі "Шахтар" - "Динамо" у Харкові буде аншлаг

На матч 7-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" - "Динамо", який відбудеться в Харкові, продані всі квитки, повідомляється в офіційному Twitter донецького клубу.

Арена у Харкові вміщує 40200 глядачів. І всі останні дні перед матчем процес реалізації квитків йшов активними темпами.

У вівторок, 6 вересня, повідомлялося про те, що продано понад 20 тисяч квитків (половина місткості стадіону). А наступного дня, 7 вересня, було розкуплено вже 30 тисяч квитків.

Центральний матч туру УПЛ "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові сьогодні, 9 вересня. Початок гри о 21.00

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.