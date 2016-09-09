Коваленко і Баланюк визнані кращими молодими футболістами України в серпні

Найкращим футболістом України у серпні 2016 року у віковій категорії U-21 визнаний півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко, а в категорії U-19 визнаний нападаючий "Дніпра" Денис Баланюк. повідомляється на сайті проекту "Золотий талант".

Гравець "Дніпра" Баланюк, який є вихованцем одеської ДЮСШ-11 "Чорноморець" став справжнім відкриттям на старті сезону-2016/2017. Йому видавав аванси ще Мирон Маркевич, кажучи, що «йому лише 17 років, але там щось схоже на нападника». А під керівництвом нового тренера команди Дмитра Михайленка, отримавши місце в основі, він почав підтверджувати прогнози. Забив три м'ячі, отримав запрошення в національну збірну України, але до матчу з Ісландією в ній не залишився — не витримав конкуренції.

За підсумками серпня Баланюк 117 раз був згаданий в анкетах (всього їх — 132), причому під першим номером — 77 разів. Це дозволило йому обійти ровесника і напарника по "Дніпру", а також по спільним виступам за ДЮСШ-11 "Чорноморець" — півзахисника Юрія Вакулко — на 120 балів.

У свою чергу, у віковій категорії U-21 уродженець Херсона Коваленко не залишає шансів конкурентам протягом всього року — він ставав кращим гравцем місяця в березні, квітні і травні, а після старту нового сезону не збавив обертів. Футбольні експерти, традиційно залучаються до опитувань (тренери та журналісти), згадали Коваленко у 116-ти анкет із 132-х, причому в 102 випадках поставили на перше місце у своїй трійці.

У підсумку хавбек "Шахтаря" і національної збірної України випередив найближчого переслідувача — правого атакувального захисника "Дніпра" Валерія Лучкевича — майже на 200 балів (331 проти 133). Днепрянина в анкетах згадували 72 рази, а ще одного вихованця запорізького "Металурга" — лівого захисника Едуарда Соболя з луганської "Зорі" — 59. У п'ятірку кращих гравців серпня також увійшли Владислав Кабаев з одеського "Чорноморця" і Зураб Очігава з київського "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, проект "Золотий талант" визначає кращого футболіста у вікових категоріях U-19 та U-21 щомісяця в ході футбольного сезону.