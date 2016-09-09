Дівчина-арбітр зупинила футбольний матч після вигуку "Іди мий посуд"

Футбольний матч другого каталонського дивізіону був перерваний після того, як один з глядачів зробив сексисткий вигук на адресу арбітра зустрічі Марти Гальєго. Про це повідомляє AS.

Глядач був представником клубу "УЕ Валлс", який грав проти "Камбрільс Уніо". Він вигукнув судді з трибуни "Іди мий посуд", після чого Гальєго зупинила матч, вимагаючи, щоб глядач залишив межі стадіону.

Представнику клубу довелося підкоритися рішенню рефері, і через три хвилини матч відновився. Цікаво, що вболівальники зустріли вчинок Гальєго оплесками.