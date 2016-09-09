FIFA відхилила апеляцію "Реала" і "Атлетіко" щодо заборони заявляти нових футболістів

Заборона для клубів на заявлення нових футболістів, а також штрафи - 360 тисяч швейцарських франків для "Реала" і 900 тисяч для "Атлетіко" - були накладені FIFA через порушення, які клуби допускали під час підписання іноземних гравців, яким не виповнилося 18 років.

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Протягом розгляду апеляції клуби мали змогу підписувати нових гравців під час останнього трансферного вікна, яке закрилося минулого місяця. Тепер клуби не матимуть такого права під час трансферних вікон у січні та липні-серпні 2017 року.

Утім, клуби ще можуть оскаржити рішення FIFA у Міжнародному спортивному арбітражному суді (CAS). Про намір зробити це якнайшвидше вже заявили у мадридському "Реалі", назвавши рішення FIFA несправедливим та висловивши впевненість у тому, що CAS ухвалить прийнятне для них рішення.