На матчі "Шахтар" - "Динамо" вперше за три роки очікується аншлаг

На матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Динамо", який відбудеться в Харкові на стадіоні "Металіст", очікується аншлаг. Про це повідомляє офіційний Twitter ФК "Шахтар".

За день до гри у касах залишилося лише близько двох тисяч квитків. Всього арена вміщує 40 200 глядачів.

Читайте такожНа матч "Шахтар" - "Динамо" продано понад 30 тисяч квитківЗазначимо, що останній раз домашній матч донецького "Шахтаря" проти "Динамо" в чемпіонаті України збирав аншлаг у серпні 2013 року, коли команди грали на "Донбас-Арені". Пізніше повні трибуни на грі грандів українського футболу були під час матчів за Суперкубок України - в 2014 році у Львові та у 2016 році в Одесі.

Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться завтра, 9 вересня, в Харкові. Початок гри о 21:00.