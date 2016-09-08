Лідер "Шахтаря" може пропустити матч проти "Динамо" через затримку авіарейсів

Участь півзахисника донецького "Шахтаря" Тайсона в матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги з київським "Динамо" знаходиться під питанням. Про це в ефірі телеканалу "Футбол 1" сказав головний тренер "гірників" Пауло Фонсека, повідомляє Sport Arena.

"Тайсон ще летить. Чи прибуде він у Харків? Можливо. Він запізнюється через розклад авіарейсів", — сказав португальський фахівець.

Повертатися в Україну футболісту потрібно з Манауса, який знаходиться в амазонської частині Бразилії, що займає досить тривалий час, з урахуванням пересадок і можливих затримок. Навіть якщо він встигне прилетіти до матчу, то може не зіграти через втому після багатогодинного перельоту.

Зазначимо, що Тайсон дебютував за збірну Бразилії в матчі з Колумбією (2:1) в рамках кваліфікації до чемпіонату світу-2018.