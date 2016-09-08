Юний українець став воротарем мадридського "Реала"
16:22, 08 вересня 2016Футбол
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Давид Фесюк сподівається стати в Мадриді новим Ікером Касільясом.
visnyk.lutsk.ua
11-річний Давид Фесюк з Дубно (Рівненська область) став голкіпером мадридського "Реала" U-12, повідомляє луцьке видання "Вісник".
Раніше Давид захищав ворота дитячого футбольного клубу "Гамшик" з міста Банська Бистриця (Словаччина).
Саме з цією командою хлопчик поїхав на європейський турнір UNIOR CUP-2016. Він став кращим воротарем змагань, сподобався селекціонерам мадридського "Реала", після чого отримав запрошення до його складу на літній тренувальний збір.
У серпні Давид Фесюк зі своїм новим клубом став переможцем престижного турніру в Іспанії.
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