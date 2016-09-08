Футболістів молодіжки "Металіста" судитимуть за договірні матчі

Футболісти харківського "Металіста" U-21 забезпечували перемогу суперникам за винагороду в розмірі від 8 до 20 тисяч доларів за один матч. Про це повідомляє "Еспресо", посилаючись на Національну поліцію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 354 (Підкуп працівника підприємства, установи або організації) ККУ. Справу направлено до суду.

Правоохоронці задокументували декілька фактів отримання гравцями молодіжної команди "Металіста" неправомірної вигоди. Під досудового розслідування, зокрема, встановлено, що футболісти отримали "гонорар" за програш команді "Волинь" U-21" (Луцьк) у зустрічі, що відбулася 6 серпня 2015 року. Матч закінчився з рахунком - 2:6.

За "здачу" матчу футболістам загрожує штраф від 8,5 до 12,75 тисячі гривень або громадські роботи на термін від 180 до 240 годин, або обмеження волі на строк до трьох років. Максимально можливе покарання – позбавлення волі на строк до трьох років.

"Це перший випадок в Україні, коли на лаві підсудних опиняться гравці відомого футбольного клубу. Особи організаторів також встановлені. Вони, як і "продажні" футболісти, відповідатимуть за "організацію" необхідного рахунку матчів", – зазначив начальник Департаменту протидії злочинності НПУ Ігор Купранец.

Нагадаємо, після закінчення сезону 2015/16 харківський "Металіст" припинив існування в якості професійного клубу.