Екс-наставник збірної Італії та "Ювентуса" Ліппі стане найбільш високооплачуваним тренером світу

Колишній наставник збірної Італії і туринського "Ювентуса" Марчелло Ліппі може стати найбільш високооплачуваним тренером у світі, повідомляє Corriere dello Sport.

За даними найбільш авторитетного італійського спортивного видання, Ліппі підпише 3-річний контракт з китайським клубом "Гуанчжоу" на загальну суму 60 млн. євро. Таким чином, в рік він буде заробляти 20 млн.

В даний момент найбільш дорогим фахівцем є іспанець Хосеп Гвардіола, який заробляє в англійському "Манчестер Сіті" близько 17 млн євро в рік.

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Колишній наставник "Ювентуса" і збірної Італії Ліппі виграв три чемпіонські титули китайської Суперліги поспіль з 2012 по 2014 рік і став першим тренером в історії, якому вдавалося вигравати і європейську і азіатську Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що з "Ювентусом" Ліппі виграв 5 титулів чемпіона Італії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Міжконтинентальний кубок. Збірну Італії Ліппі привів до титулу чемпіона світу в 2006 році.