Захисник "Шахтаря" Шевчук пропустить центральний матч туру Прем'єр-ліги з "Динамо"

Досвідчений захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук не допоможе своїй команді в матчі з київським "Динамо", повідомляє ua-football з посиланням на телеканал "Футбол 1".

Тренер команди Паулу Фонсека вирішив не включати захисника у заявку на поєдинок, хоча той останнім часом тренується в загальній групі "гірників".

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Крім того, португальський наставник в наступному матчі вирішив відмовитися від послуг В'ячеслава Танковського, а також Андрія Борячука і Миколи Матвієнка, які нещодавно повернулися з розташування молодіжної збірної України.

У свою чергу, прибуття Тайсона в розташування "гірників" зі збірної Бразилії очікується тільки завтра.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 9 вересня в Харкові. Початок зустрічі о 21.00.