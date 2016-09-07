На матч "Шахтар" - "Динамо" продано понад 30 тисяч квитків

На гру 7-го туру української футбольної Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Динамо", яка відбудеться в Харкові на стадіоні "Металіст" вже продано 75% квитків, повідомляється в офіційному Twitter ФК "Шахтар".

"Є 30 тисяч проданих квитків на матч "Шахтар" - "Динамо" в Харкові!", - свідчить повідомлення.

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З урахуванням того, що стадіон у Харкові вміщує 40200 глядачів, а до матчу залишається дві доби, існує дуже велика ймовірність того, що матч пройде при аншлазі.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові 9 вересня. Початок гри о 21.00