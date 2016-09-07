Три футболісти втратили право грати за суперника українців - збірну Косово

Футболісти Граніт Джака, Джердан Шакірі і Валон Берами, які мають косоварські коріння, не зможуть виступати за національну збірну Косово, повідомляється в релізі Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

У своїй заяві ФІФА ухвалила, що будь-який гравець, який з'явився на полі в офіційному матчі після 13 травня (дата визнання Косово), не має права змінювати національну збірну. Всі три гравці брали участь в Євро-2016 у складі збірної Швейцарії. Турнір проходив з 10 червня по 10 липня.

Після того, як ФІФА ухвалила Косово в свої ряди, федерації футболу цієї країни була надана можливість схилити під свої знамена шістьох футболістів з досвідом виступу за інші країни, які мають коріння Косово.

Цим правом скористалися Валон Беріша, Самір Уйкані, Херолінд Шала, Албан Хутра, Амір Рахмани, Мілот Рашица, які в зазначений період не виступали за свої колишні збірні.

Збірна Косово — суперник України у відборі на чемпіонат світу-2018. Перший матч між цими командами пройде 9 жовтня. На даний момент у обох команд по 1 очку в турнірній таблиці. Збірна Косово, зіграла внічию з командою Фінляндії (1:1), а команда України з таким самим рахунком завершила матч проти Ісландії.