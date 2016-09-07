Іспанська "Малага" презентувала свого голкіпера Дениса Бойка

Іспанська "Малага" провела презентацію українського воротаря Дениса Бойка, який кілька днів тому перейшов в клуб Ла Ліги з турецького "Бешикташа". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Я дуже радий бути частиною цієї команди, бути в цьому місті і в цьому клубі. Постараюся дати клубу все найкраще, що я можу", - сказав Бойко.

"Ла Ліга є найкращим чемпіонатом у світі. Раніше я дивився матчі чемпіонату Іспанії і думав, що можливо коли-небудь опинюся тут. Тепер моя мрія збулася. Сподіваюся, зможу багато років грати за "Малагу", - додав він.

Нагадаємо, Бойко перейшов у "Малагу" з "Бешикташа" в оренду на один сезон. Голкіпер вже провів перше тренування з новою командою.