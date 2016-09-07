У збірній України спростували фейк російських ЗМІ про можливий бойкот ЧС-2018 в РФ

Інформація про те, що збірна України має намір бойкотувати чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії, не відповідає дійсності. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на слова прес-аташе української команди Олександра Гливинського.

"Не думаю, що це має місце. Думаю, що ця інформація - вигадка. Ми виступаємо у відбірковому раунді, і перед командою стоїть завдання посісти перше місце в групі і вийти у фінальну стадію чемпіонату світу. Іншого завдання немає", - сказав Гливинський.

Раніше російські ЗМІ писали, що влада України і Федерація футболу України (ФФУ) обговорюють можливість добровільної відмови від участі у ЧС-2018.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Ісландією в першому матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року