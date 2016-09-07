Футболіст Мілевський після переїзду в Росію: "Не розумію, причому політика до спорту"

Колишній нападник київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський відповів на критику, яка обвалилася на нього після переходу в російський клуб "Тосно". Слова футболіста наводить football.ua.

"Скажу так: я ніколи не цікавився політикою, у мене немає жодного знайомого з цієї сфери. Не розумію, причому політика до спорту. А критика на мою адресу ніколи не закінчиться. Я звик до того, що мене все життя критикують. Не звертаю на це уваги", - сказав Мілевський.

Він також додав, що був би не проти виступати в Україні, але пропозицій з клубів Прем'єр-ліги не отримував.

"Якщо б була хороша пропозиція з України, я б обов'язково його розглядав, повірте мені. Але, мабуть, ніхто більше не хоче бачити Мілевського в своїх рядах. А в якісь колективи Першої або Другої ліги їхати зовсім не цікаво", - додав гравець.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів Артем Мілевський підписав контракт з російським клубом другого дивізіону "Тосно" (Ленінградська область), головним тренером якого є інший екс-гравець збірної України Дмитро Парфьонов.