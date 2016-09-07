Марлос: "Поки не маю право на український паспорт, щоб грати за збірну"

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос поки що не має права на отримання українського паспорта для виступів за збірну України. Про це він сказав у коментарі сайту footboom.com.

"Моє майбутнє в збірній України? Так, розмови ведуться, але я ще не прожив в Україні необхідний час, тому не маю право міняти паспорт. Але я думаю над цією пропозицією", – сказав Марлос.

Він також відзначив дебют свого партнера по команді Тайсона за збірну Бразилії.

"Дуже радий за Тайсона, який дебютував у збірній Бразилії. Ми шість років разом граємо, він мій хороший друг. Я його привітав. Зауважу, що за час, проведений в Україні, він виріс не тільки як футболіст, але і як людина", - вважає Марлос.

Нагадаємо, раніше у Федерації футболу України говорили про можливу натуралізацію футболістів "Шахтаря" Тайсона і Марлоса для виступів за збірну України. Тайсон минулої ночі дебютував за збірну Бразилії і вже не зможе виступати за українську національну команду.

Також додамо, що 28-річний Марлос виступає за українські клуби з січня 2012 року. Раніше він грав за харківський "Металіст", а з 2014-го - за донецький "Шахтар".