Півзахисник Фред напередодні матчу з "Динамо": ""Шахтарю" потрібно дотримуватися того ж стилю, який ми демонстрували в останніх матчах"

Фред закликав не згадувати програний гірниками матч за Суперкубок України, а також розповів про своїх партнерів по команді і важливість футбольної атмосфери в Харкові, де відбудеться матч з "Динамо", повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Думаю, що "Шахтарю" потрібно дотримуватися того ж стилю, який ми показували в останніх матчах. Шість турів чемпіонату – шість перемог. Ми добре себе проявляємо. Вважаю, зараз не потрібно згадувати нашу зустріч в Суперкубку (програш "Динамо" в серії пенальті - ред.). Налаштовуємося на майбутню гру з новими силами і великою мотивацією", - зазначив Фред.

На питання про те, кого він може назвати ключовим гравцем "Динамо" (тренер киян Сергій Ребров напередодні назвав Фреда ключовим гравцем "гірників"), бразилець відповів: "Звичайно, мені приємно отримати про себе такий коментар. Але особисто я не можу вибирати ключового футболіста суперника. Нам потрібно більше думати про свою команду і власну гру. Найважливіше зараз – перемогти "Динамо", щоб відірватися ще на три очки. А головна мета – виграти чемпіонат України".

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Говорячи про партнера по команді і співвітчизника Бернарда, Фред зазначив: "У нього все добре. Він досить швидко відновився. Думаю, він повністю готовий до наступного матчу. Для "Шахтаря" ще один сильний гравець – це плюс. Разом, будучи згуртованими, ми зможемо досягати великих перемог".

А говорячи про атмосферу навколо майбутнього матчу Фред зауважив: "Для всіх нас дуже важливо, коли збирається повний стадіон і підтримує нас. Це завжди дуже приємно. На матчі в Харкові буде прекрасна атмосфера. За "Шахтар" будуть вболівати, і тоді ми зможемо зробити ще більше".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Харкові 9 вересня. Початок гри о 21.00.