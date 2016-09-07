Ярмоленко: "Коли надійшла пропозиція від "Евертона", президент клубу не пішов мені на поступки"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко прокоментував ситуацію з переходом зі столичного клубу в "Евертон", який так і не відбувся, згадавши про обіцянку президента клубу Ігоря Суркіса, яку той так і не виконав, повідомляє "Футбол24".

"Дійсно, я хочу піти з чемпіонату України. Я не перший рік про це заявляю. Це знають усі: і керівництво, і головний тренер, що я хочу піти. І надійшла пропозиція від "Евертона". Я розмовляв з президентом клубу, але він не пішов мені на поступки. Хоча я вважаю, що заслуговую того, щоб мені пішли на поступки і допомогли здійснити мрію спробувати себе в іншому, сильнішому чемпіонаті. Тому що коли у мене закінчувався контракт, я вважаю, що зі свого боку зробив все красиво по відношенню до клубу. Я не міг піти безкоштовно, щоб мій клуб не отримав за мене компенсацію. Тому що без "Динамо" я був би ніким, і ніхто б не дізнався про футболіста Ярмоленка", - зазначив футболіст.

"Президент клубу пообіцяв мені, що якщо буде пропозиція, то мене відпустять. Але так не сталося. Звичайно, є якась образа, але нічого страшного, я підписав контракт, я це розумію і буду працювати як професіонал. Я не буду ходити і бідкатися, а маю намір працювати і продовжувати удосконалювати свою гру", - додав гравець.

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Також він спростував слова Суркіса про те, що пропозиція надійшла за годину з невеликим до закриття трансферного вікна: "Пропозиція надійшла за 7 годин, а переговори велися досить тривалий термін. Я знаю, що вони розмовляли з президентом клубу досить тривалий період часу, а про що вони розмовляли – я цього вже не знаю, тому що це не в моїй компетенції".

"Так, я теж розумію президента. Але ми продали Драговича, і на його місце ми ж нікого не купили. Повторюся, я не тримаю ні на кого зла. Це футбол, це бізнес, і тут кожен вітає тільки свої інтереси. Я розумів, на що йду. Я можу пояснити, чому підписав з "Динамо" такий довгостроковий контракт. Мені теж не 18 чи 19 років, у футболі всяке буває, бувають травми, і цим контрактом я десь убезпечив своє майбутнє. Але знову-таки, я не хочу просто сидіти і отримувати гроші, мені це нецікаво. Так, я хочу спробувати себе в іншому чемпіонаті, та якщо це вийде – буду дуже радий. Якщо це не вийде, я буду сумлінно виконувати свій контракт. Головний тренер, мої партнери можуть підтвердити, що я ніколи не пропускав тренувань, не виходжу і не бавлюся на тренуваннях, завжди сумлінно ставлюся до своїх обов'язків. Так повинен чинити будь-який нормальний футболіст, який поважає себе і ту команду, в якій він грає", - підсумував Ярмоленко.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня закрилося трансферне вікно в європейських футбольних чемпіонатах. В наступний раз гравці зможуть перейти з клубу в клуб не раніше грудня 2016-го року. Виняток становлять вільні агенти (гравці без клубу), які можуть підписувати контракти в будь-який час.