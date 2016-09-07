Тайсон дебютував за збірну Бразилії і вже не зможе зіграти за Україну

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон цієї ночі дебютував в офіційному матчі за збірну Бразилії, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA).

Гравець вийшов на поле на 85-й хвилині матчу 8-го туру відбіркового турніру ЧС-2018 проти команди Колумбії (2:1), замінивши Габріела Жезуса.

Таким чином, бразилець заграний за збірну Бразилії і не зможе виступати за Україну.

У серпні Тайсон отримав пропозицію від ФФУ змінити громадянство і виступати за національну збірну України, проте незабаром після цього новий головний тренер бразильців Тіте вніс його до списку на матчі проти Еквадору і Колумбії. Якщо в матчі проти Еквадору гравець так і не вийшов на поле, то сьогодні дебютував у складі своєї національної збірної.

Тайсон виступає за "Шахтар" з січня 2013 року. Він перейшов в донецький клуб з іншого українського колективу - харківського "Металіста".

Збірна Бразилії здобула другу перемогу поспіль і піднялася на 2-е місце в турнірній таблиці південноамериканської зони відбіркового турніру.