Молодіжна збірна України виграла у Шотландії в рамках відбору на Євро-2017

На столичному стадіоні "Оболонь" завершився матч відбіркового турніру чемпіонату Європи-2017 з футболу серед молодіжних команд (вік гравців до 21 року), в якому збірна України обіграла команду Шотландії з великим рахунком 4:0.

Українці, які втратили шанси на потрапляння у фінальний турнір ще навесні, вже у другому матчі поспіль грають розкуто і невимушено. У результаті, команда здобула другу перемогу поспіль. Кілька днів тому українці з рахунком 1:0 обіграли лідера Групи 3 команду Франції.

У матчі з шотландцями рахунок було відкрито в середині першого тайму, коли на 26-й хвилині влучний удар наніс гравець дніпропетровського "Дніпра" Андрій Близниченко.

А в другій половині гри дубль вдався Артему Бесєдіну з київського "Динамо", який забив голи протягом 8 хвилин - на 69-й і 77-й.

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Нарешті, вже в доданий арбітром час, на 90+4 хвилині Андрій Борячук з донецького "Шахтаря" реалізував пенальті, забивши четвертий гол у ворота команди Шотландії.

Таким чином, збірна України набрала 10 очок у 8 матчах і обійшла в боротьбі за 4-5 місця в турнірній таблиці Шотландію (8).

Українцям у нинішньому відбірковому циклі залишилося провести дві гри - проти аутсайдера з Північної Ірландії (6 жовтня у Києві) і проти Ісландіі, яка змагається за 1-3 місця і путівку у фінал Євро-2017 (11 жовтня у Гріндавіку).