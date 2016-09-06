На матч "Шахтар" - "Динамо" в Харкові продано більше 20 тис. квитків

На центральну гру першого кола української футбольної Прем'єр-ліги сезону 2016/17 "Шахтар" - "Динамо" продано понад 20 тисяч квитків, повідомляється в Twitter донецького клубу.

Місткість стадіону в Харкові складає 40200 вболівальників, а значить більше половини арени вже буде заповнена. При цьому, до початку матчу ще залишається більше трьох діб і кількість продажу має суттєво зрости в останні дні перед грою.

Матч між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" відбудеться в Харкові в найближчу п'ятницю, 9 вересня. Початок гри о 21.00.