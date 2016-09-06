Один з кращих молодих футболістів України Лучкевич вибув на три місяці через травму

Один з кращих молодих футболістів України 20-річний Валерій Лучкевич вибув на три місяці, повідомляє офіційний сайт ФК "Дніпро".

Гравець повернувся з Німеччини після обстеження і операції на коліні. Крім меніска, у футболіста була частково пошкоджена зв'язка, що вимагає близько трьох місяців на відновлення. Лучкевич вже приступив до реабілітації на клубній базі.

Нагадаємо, травму Валерій Лучкевич отримав в кінці першого тайму матчу чемпіонату України «Дніпро» — «Зоря».

Лучкевич - кращий гравець 2014 року серед футболістів до 19 років за версією проекту "Золотий талант".

Після шести турів сезону 2016/17, проведених у чемпіонаті України, 20-річний гравець входить в топ-20 кращих футболістів УПЛ. Він — єдиний, хто піднявся так високо, з числа футболістів 1995 року народження і молодше. Середній бал Лучкевича за оцінками аналітичної компанії InStat Football — 280.