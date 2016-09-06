Гвардіола очолив топ-10 найдорожчих футбольних тренерів

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів у світі, складений The Telegraph. Про це пише Sport.ua.

Зазначимо, що в списку десяти найбільш високооплачуваних тренерів світу відразу шестеро представляють англійську Прем'єр-лігу, троє працюють у чемпіонаті Іспанії і один в німецькій Бундеслізі.

Список Топ-10 найбільш високооплачуваних футбольних тренерів світу виглядає так:

1. Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") – 15,3 мільйонів фунтів.

2. Карло Анчелотті ("Баварія") – 12,6 млн.

3. Жозе Моурінью ("Манчестер Юнайтед") – 12,3 млн.

4. Арсен Венгер ("Арсенал") – 8,9 млн.

5. Луїс Енріке ("Барселона") – 7,2 млн

6. Юрген Клопп ("Ліверпуль") - 7 млн.

7. Антоніо Конте ("Челсі") - 6,6 млн.

8. Рональд Куман ("Евертон") – 6 млн.

9. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") – 5,1 млн.

10. Зінедін Зідан ("Реал") – 4,6 млн.