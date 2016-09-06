Гвардіола очолив топ-10 найдорожчих футбольних тренерів
Наставник "Манчестер Сіті" отримує 15,3 мільйона фунтів стерлінгів в рік.
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів у світі, складений The Telegraph. Про це пише Sport.ua.
Зазначимо, що в списку десяти найбільш високооплачуваних тренерів світу відразу шестеро представляють англійську Прем'єр-лігу, троє працюють у чемпіонаті Іспанії і один в німецькій Бундеслізі.
Список Топ-10 найбільш високооплачуваних футбольних тренерів світу виглядає так:
1. Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") – 15,3 мільйонів фунтів.
2. Карло Анчелотті ("Баварія") – 12,6 млн.
3. Жозе Моурінью ("Манчестер Юнайтед") – 12,3 млн.
4. Арсен Венгер ("Арсенал") – 8,9 млн.
5. Луїс Енріке ("Барселона") – 7,2 млн
6. Юрген Клопп ("Ліверпуль") - 7 млн.
7. Антоніо Конте ("Челсі") - 6,6 млн.
8. Рональд Куман ("Евертон") – 6 млн.
9. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") – 5,1 млн.
10. Зінедін Зідан ("Реал") – 4,6 млн.