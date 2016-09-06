Український арбітр Арановський здійснив три грубі помилки у матчі відбору ЧС-2018 Мальта - Шотландія (відео)

Український арбітр Євген Арановський став одним з "героїв" відбіркового матчу Чемпіонату світу-2018 з футболу Мальта - Шотландія, в якому допустив три результативні помилки на користь шотландців, повідомляє isport.ua.

У матчі, в якому Мальта і так була явним аутсайдером, як і у відбірковому турнірі в цілому, суддя неодноразово помилявся на користь їхніх суперників.

На 13-й хвилині зустрічі Арановський не призначив пенальті у ворота шотландців. Захисник Ендрю Робертсон в прямому сенсі слова «затоптав» нападника збірної Мальти, однак свисток українського рефері промовчав.

На 53-й хвилині Арановський здійснив ще одну грубу помилку, яка вплинула на підсумковий результат поєдинку. Капітан збірної Мальти Андре Шембрі отримав пошкодження після фолу з боку гравця шотландців Гранту Хенлі. Український рефері очевидний фол не зафіксував, більш того атака продовжилася і завершилася голом Кріса Мартіна.

Третя помилка Арановского сталася в епізоді на 59-й хвилині поєдинку. При рахунку 1:2 на користь збірної Шотландії, британці проводили чергову атаку, яка завершилася передачею з лівого флангу на Кріса Мартіна. Намагаючись дотягнутися до м'яча нападник просто «кострубато» підставив ногу і не зміг замкнути простріл. А арбітр угледів порушення правил у грі захисника, який нібито перешкоджав шотландцеві пробити по воротах.

Мальтієць Джонатан Каруана був видалений, а шотландці отримали право на пробиття пенальті, який впевнено реалізував Роберт Снодграсс – 3:1 на користь гостей.

В результаті, опинившись у більшості, збірна Шотландії легко довела рахунок до розгромних 5:1.