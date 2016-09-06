Київське "Динамо" судитиметься зі своїм екс-футболістом
11:03, 06 вересня 2016Футбол
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Деталі суперечки між українським клубом і бразильцем Майклом невідомі.
Майкл перейшов в "Динамо" в 2007 році / sport.ua
Київське "Динамо" судитиметься в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) зі своїм бразильським екс-півзахисником Майклом. Про це повідомляє tribuna.com.
Слухання двох справ між київським клубом і гравцем відбудеться 13 вересня. Деталі невідомі.
Нагадаємо, Майкл перейшов в "Динамо" в 2007 році з бразильського "Палмейраса", але провів за київський клуб всього 11 матчів.
Пізніше півзахисник виступав на правах оренди в "Сантосі", "Ботафого" і "Фламенго", а в 2011 році залишив "Динамо".
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