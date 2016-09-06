Київське "Динамо" судитиметься зі своїм екс-футболістом

Київське "Динамо" судитиметься в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS) зі своїм бразильським екс-півзахисником Майклом. Про це повідомляє tribuna.com.

Слухання двох справ між київським клубом і гравцем відбудеться 13 вересня. Деталі невідомі.

Нагадаємо, Майкл перейшов в "Динамо" в 2007 році з бразильського "Палмейраса", але провів за київський клуб всього 11 матчів.

Пізніше півзахисник виступав на правах оренди в "Сантосі", "Ботафого" і "Фламенго", а в 2011 році залишив "Динамо".