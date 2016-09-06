Кучер: "Пропущений гол збірної України є наслідком колективної помилки"

Захисник і капітан збірної України Олександр Кучер вважає, що до пропущеного голу національної команди у матчі з Ісландією призвела колективна помилка. Про це він сказав після поєдинку в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1", повідомляє сайт "Футбол 24".

"Не найкращий результат, хотіли перемогти і взяти три очки, щоб порадувати Андрія Шевченка. Все ж з перемоги починати краще. Але це футбол, бувають різні моменти.

Що стосується пропущеного гола, то це колективна помилка, потім стався цей курйоз, м'яч відскочив до нападника (Альвреду Фіннбогасону - ред.)", - сказав Кучер.

Читайте такожШевченко: "В матче с Исландией мы потеряли два очка, но добились хорошего результата"Новий капітан збірної також відзначив важливість гри одним згуртованим колективом.

"У нашій команді немає особливих особистостей, ми всі один колектив. Якщо кожен буде грати за себе, не буде команди. Ми хочемо перемагати і будемо виконувати завдання, щоб потрапити на чемпіонат світу.

Неможливого не буває, можна грати проти всіх команд. Ісландці грають в чоловічий футбол, з ними можна боротися. Завданням було не сідати в оборону. Знали, якщо тиснути на ісландців, то вони будуть грати в довгий пас", – розповів Кучер.

Як повідомляв УНІАН, вчора в матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року збірна України зіграла внічию з Ісландією 1:1.