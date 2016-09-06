Шевченко: "У матчі з Ісландією ми втратили два очки, але досягли хорошого результату"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив задоволення роботою своєї команди в матчі проти Ісландії в рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це він сказав на прес-конференції після гри, повідомляє Sport Arena.

"Я вважаю, що було набагато більше позитиву, ніж негативу. Ми грали з непростою командою, яка знайде шанс забити. Тому найголовніше було — убезпечити наші ворота. Не завжди виходило. Я задоволений роботою команди. Ми були ближчими до перемоги", — сказав Шевченко.

"Судячи з незабитого пенальті, ми втратили два очки. Ісландія — серйозний суперник. І, на мій погляд, ми досягли хорошого результату", - додав фахівець.

Шевченко також пояснив, чому в основному складі збірної України не було жодного номінального форварда, а на вістрі атаки вийшов півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко.

"Гра без форварда не була експериментом. У нас залишилося два нападаючих, які не отримували ігрову практику в клубах. Ми поставили на вістрі Коваленка, тому що він у кращій формі на цій позиції. Він створював гостроту. Зозулю я випустив, бо думав, що цього часу вистачить, щоб відчути гру", - пояснив тренер.

Крім того, він відзначив роботу флангових захисників, які створювали загрози воротам суперника. За словами тренера, обсяг роботи, виконаний українськими футболістами, змусив Ісландію у другому таймі опуститися глибоко до своєї штрафної, в результаті чого був зароблений пенальті.

"Незабитий пенальті Коноплянкою? Я призначав пенальтиста. Коноплянка був пенальтистом у себе в команді, і я попросив його пробити", - прокоментував невдачу півзахисника Шевченка.

Головний тренер збірної також відзначив підтримку уболівальників за межами стадіону на Троїцькій площі. "Незважаючи на порожній стадіон, ми чули вболівальників. Ми вдячні їм за підтримку", - сказав тренер.

"Засмучений? Трохи, тому що ми були ближчими до перемоги. Але сьогодні було більше відповідей, ніж питань. Сьогодні більше позитивних моментів", - вважає фахівець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України зіграла внічию з Ісландією з рахунком 1:1.