Тренер збірної Ісландії: "Жодна команда не зможе здобути в Україні більше очок, аніж ми"

Збірна України з футболу нічим не здивувала головного тренера збірної Ісландії Хейміра Хадльгрімссона під час матчу відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року. Про це фахівець заявив на післяматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Дуже дивно грати без уболівальників. Це дивно для гравців, і для вболівальників, а для тренерів — цілком звично. Я думаю, що жодна команда не зможе добути в Україні більше очок, ніж ми. Україна — дуже сильна команда, яка додає в другому таймі.

Я очікував, що Шевченко довіриться молодим гравцям. Так і сталося. Також ми чекали, що найбільша небезпека буде приходити від флангових півзахисників - Коноплянки та Ярмоленка. Все так і сталося, я нічим не здивований", - заявив Хадльгрімссон.

При цьому він додав, що задоволений нічийним результатом матчу, адже збірна України грала краще, аніж його команда

"Для нас успіх - це покращувати свою гру від матчу до матчу. Ми забили швидкий м'яч. Гол нас шокував. Але я ще раз повторюся, що сьогодні Україна грала краще.

Ми більше хотіли контролювати м'яч, перший час нам це вдавалося, але потім Україна перехопила ініціативу. Також повинні були грати більш щільно, не відкривати зони і швидко переходити з оборони в атаку. В першому таймі це вдавалося, у другому - у меншій мірі. Цим я незадоволений", - сказав ісландський фахівець.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні збірна України зіграла внічию з Ісландією з рахунком 1:1.