Відбір ЧС-2018. В українській групі всі грають 1:1, Італія перемогла Ізраїль, Іспанія розгромила Ліхтенштейн

Сьогодні відбулися чергові матчі 1-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах D, G і I.

Група D:

Грузія - Австрія - 1:2 (0:2)

Голи: Ананідзе (78) - Хінтереггер (16), Янко (42).

Сербія - Ірландія - 2:2 (0:1)

Гол: Костіч (62), Тадіч (69) - Хендрік (3), Мерфі (80).

Уельс - Молдова - 4:0 (2:0)

Голи: Воукс (38), Аллен (44), Бейл (51, 90).

Група G:

Албанія - Македонія - 1:1 (1:0).

Голи: Садіку (10) - Аліоскі (51).

Матч перервано на 80-й хвилині з-за сильного дощу.

Ізраїль - Італія - 1:3 (1:2)

Голи: Бен Хаїм (35) - Пелле (14), Кандрева (31, з пенальті), Іммобіле (83)

Іспанія - Ліхтенштейн - 8:0 (1:0)

Гол: Дієго Коста (10, 66), Серхі Роберто (55), Давід Сілва (59, 90), Вітоло (60), Мората (82, 83).

Група I:

Фінляндія - Косово - 1:1 (1:0)

Голи: Арайююри (18) - Беріша (60).

Хорватія - Туреччина - 1:1 (1:1)

Голи: Ракітіч (44) - Чалханоглу (45).

Україна - Ісландія - 1:1 (1:1)

Голи: Фіннбогасон (5) - Ярмоленко (41).

Як повідомляв УНІАН, вчора були зіграні матчі у відбіркових групах С, E і F.