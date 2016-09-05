Відбір ЧС-2018. В українській групі всі грають 1:1, Італія перемогла Ізраїль, Іспанія розгромила Ліхтенштейн
У Європі тривають матчі 1-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу.
Сьогодні відбулися чергові матчі 1-го туру відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року в зоні УЄФА. Команди грали в групах D, G і I.
Група D:
Грузія - Австрія - 1:2 (0:2)
Голи: Ананідзе (78) - Хінтереггер (16), Янко (42).
Сербія - Ірландія - 2:2 (0:1)
Гол: Костіч (62), Тадіч (69) - Хендрік (3), Мерфі (80).
Уельс - Молдова - 4:0 (2:0)
Голи: Воукс (38), Аллен (44), Бейл (51, 90).
Група G:
Албанія - Македонія - 1:1 (1:0).
Голи: Садіку (10) - Аліоскі (51).
Матч перервано на 80-й хвилині з-за сильного дощу.
Ізраїль - Італія - 1:3 (1:2)
Голи: Бен Хаїм (35) - Пелле (14), Кандрева (31, з пенальті), Іммобіле (83)
Іспанія - Ліхтенштейн - 8:0 (1:0)
Гол: Дієго Коста (10, 66), Серхі Роберто (55), Давід Сілва (59, 90), Вітоло (60), Мората (82, 83).
Група I:
Фінляндія - Косово - 1:1 (1:0)
Голи: Арайююри (18) - Беріша (60).
Хорватія - Туреччина - 1:1 (1:1)
Голи: Ракітіч (44) - Чалханоглу (45).
Україна - Ісландія - 1:1 (1:1)
Голи: Фіннбогасон (5) - Ярмоленко (41).
Як повідомляв УНІАН, вчора були зіграні матчі у відбіркових групах С, E і F.