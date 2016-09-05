Збірна України зіграла внічию в стартовому матчі відбору ЧС-2018 з Ісландією (фотогалерея)

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 1-го туру відбіркового раунду Чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України приймала команду Ісландії і звела гру внічию - 1:1.

Основні події матчу проходили в першому таймі.

Гості набагато активніше почали матч і на 5-й хвилині Альфред Фіннбогасон відкрив рахунок. Після передачі від Бьярнасона Фіннбогасон під кутом вийшов один на один з П`ятовим. Ісландець пробив у голкіпера, який вийшов, але м'яч від голови Кучера відскочив знову до Фіннбогасона, який завдав влучного удару.

Після цього ісландці грали другим номером, але не зуміли втримати свою перевагу. У кінцівці тайму Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок. На 41-й хвилині Ракицький вдарив здалеку і голкіпер у падінні відбив м'яч перед собою. Ярмоленко підібрав м'яч і другим дотиком пробив точно в правий від себе кут. Цікаво, що ісландці грали в меншості, оскільки Скуласона через травму вивели за межі поля.

У другому таймі команди продовжили на рівних боротися, а долю матчу міг вирішити пенальті на 82-й хвилині. Траустасон завалив Бутко, який увірвався в штрафну площу, але Євген Коноплянка при виконанні 11-метрового удару потрапив у штангу.

В інших матчах Групи I з таким самим рахунком 1:1 зіграли внічию Фінляндія і Косово, а також Хорватія та Туреччина.