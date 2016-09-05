Півзахисник київського "Динамо" дебютував в грецькому ПАОК

В основному складі грецького ПАОКа дебютував 18-річний український футболіст Артем Козак, який до цього виступав за київське "Динамо", повідомляє "Золотий талант України".

Дебют відбувся в товариській грі, а керівництво клубу в першу чергу планує використовувати українського легіонера в молодіжному складі і в Юнацькій лізі УЄФА. Нагадаємо, що у Греції вже виступає наш Євген Шахов — за першу команду.

Козак — вихованець ДЮСШ (Люблинець Ковельського району), його перший тренер — Юрій Мазур, який ще зовсім нещодавно очолював BRW-ВІК U-17.

Новачок ПАОКа в юнацькому чемпіонаті України кілька років виступав за BRW-ВІК, ставав бронзовим призером 2012 року, а навесні 2014-го дебютував в Динамо, в тому ж році став чемпіоном України, а в 2015-му — віце-чемпіоном і був визнаний найкращим гравцем фінального турніру сезону-2014/2015 в категорії U-17. Ще у вересні 2014-го, з випередженням графіка, він почав грати в команді U-19 столичного гранда. В цілому за два сезони відіграв у чемпіонаті України U-19 37 матчів, забив 4 голи. Став чемпіоном країни в 2016-му році. Провів 5 матчів у Юнацькій лізі УЄФА.

У 2015-му Козак дебютував у юнацькій збірній України у Володимира Циткіна, загалом зіграв в її складі 11 матчів на позиції центрального півзахисника. Зараз у цієї збірної завершується підготовка до старту відбіркового турніру Євро-2017 (U-19), перший раунд якого відбудеться в Україні на початку жовтня. Можливо, після того, як волинянин визначився з клубом і отримає ігрову практику, знову потрапить у список кандидатів на місце в складі.