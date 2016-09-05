Збірна Косова з футболу зіграє свій перший в історії офіційний матч

У фінському Турку косовари зіграють у відбірковому матчі на Чемпіонат світу 2018 року зі збірною Фінляндії, передає українська редакція "Німецької хвилі". Тим часом в останній момент косовська збірна продовжує доукомплектовуватися. У понеділок стало відомо, що ще один гравець з косовським корінням подав до ФІФА заявку з проханням, змінивши своє громадянство, дозволити йому виступати за збірну Косова. Його ім'я поки залишається невідомим.

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Раніше до національної збірної Косова долучилися 16 футболістів з багатьох європейських команд, які мають косовське коріння. Зокрема йдеться про футболістів, які грають у німецькій Бундеслізі - Еніса Алуші і Альберта Буняку з Нюрнберга та Фанола Пердедая з 1860 München. ФіФА перереєструвала цих футболістів, змінивши інформацію про їхнє громадянство, щоб вони змогли виступати за Косово.

Загалом 24 футболісти з косовським корінням грають у шести різних національних збірних, насамперед у команді Албанії.

Збірна Косово грає в одній відбірковій групі на Чемпіонат світу з Україною. Наші футболісти зіграють з косоварами 9 жовтня. Окрім того, на нову національну збірну чекають збірні Хорватії, Ісландії та Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, збірна України з футболу зіграє домашній матч відбіркового турніру до Чемпіонату світу 2018 року проти Косово в Болгарії.