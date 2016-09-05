Кучер стане капітаном збірної України у відбірному матчі ЧС-2018 проти збірної Ісландії
21:35, 05 вересня 2016Футбол
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Шевченко назвав склад команди і капітана на стартову гру відбору Чемпіонату світу.
Кучер буде капітаном у матчі з Ісландією / ua-football.com
Капітаном збірної України у першому матчі відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2018 року буде Олександр Кучер, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Кучер почав виступати за збірну в 2006-му році, коли 15 серпня дебютував на поле у футболці національної команди в грі проти збірної Азербайджану. Провів в команді 40 ігор,забив 2 голи. На клубному рівні грає з 2000 року, дебютував у харківському "Арсеналі". З 2004-го року грає в харківському "Металісті", з 2006-го - в донецькому "Шахтарі".
Кучер є 6-разовим чемпіоном України, 5-разовим володарем Кубка України і 3-разовим володарем Суперкубка України у складі "Шахтаря".
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