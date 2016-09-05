Кучер стане капітаном збірної України у відбірному матчі ЧС-2018 проти збірної Ісландії

Капітаном збірної України у першому матчі відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2018 року буде Олександр Кучер, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Кучер почав виступати за збірну в 2006-му році, коли 15 серпня дебютував на поле у футболці національної команди в грі проти збірної Азербайджану. Провів в команді 40 ігор,забив 2 голи. На клубному рівні грає з 2000 року, дебютував у харківському "Арсеналі". З 2004-го року грає в харківському "Металісті", з 2006-го - в донецькому "Шахтарі".

Кучер є 6-разовим чемпіоном України, 5-разовим володарем Кубка України і 3-разовим володарем Суперкубка України у складі "Шахтаря".