Оприлюднено стартові склади збірних Ісландії та України в матчі відбору ЧС-2018

Стали відомі стартові склади національних збірних команд України та Ісландії, які зіграють у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу 2018 року на НСК «Олімпійський» у Києві, повідомляє прес-служба ФФУ.

Україна: 12. Пятов – 2. Бутко, 4. Соболь, 5. Кучер (к), 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка, 16. Сидорчук, 18. Коваленко, 20. Ракицький, 22. Зінченко

Запасні: 1. Бойко (гк), 3. Ордець, 8. Зозуля, 9. Шахов, 11. Селезньов, 13. Буяльський, 14. Ротань, 15. Кривцов, 17. Федецький, 19. Малишев, 21. Петряк, 23. Шевченко (гк)

Ісландія: 1. Халльдоурссон – 2. Сайварссон, 6. Р. Сігурдссон, 7.Гудмундссон, 8. Б’ярнасон, 10. Г. Сігурдссон, 11. Фіннбогасон, 14. Аурнасон, 15. Бьодварссон, 17. Гуннарссон (к), 23. Скуласон

Запасні: 3. Хаукссон, 4. Ейоульфссон, 5. Інгасон, 12. Крістінссон (гк), 13. Йоунссон (гк), 16. Сігурйонссон, 18. Б’ярнасон, 19. Магнуссон, 20. Халльфредссон, 21. Траустасон, 21. К’яртанссон

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Ісландія розпочнется 5 вересня о 21.45 на НСК "Олімпійський" у Києві.