На матчі Україна - Ісландія розгорнуть найбільший прапор України у світі
18:32, 05 вересня 2016Футбол
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У ФФУ сподіваються, що прапор України на трибунах НСК "Олімпійський" додасть футболістам натхнення.
Трибуни НСК "Олімпійський" прикрашатиме величезний прапор / @FFUKRAINE
Під час матчу відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року Україна - Ісландія на трибунах буде розгорнуто найбільший прапор України у світі. Про це повідомляє Федерація футболу України (ФФУ) на своїй сторінці в Twitter.
Нагадаємо, матч пройде за порожніх трибун у зв'язку з тим, що збірна України отримала покарання за поведінку групи вболівальників на матчі проти збірної Сан-Марино на "Арені Львів" у 2013 році.
Гра Україна - Ісландія відбудеться сьогодні, 5 вересня, на НСК "Олімпійський". Час початку матчу - 21:45.
Як повідомляв УНІАН, під час матчу на Троїцькій площі поблизу НСК "Олімпійський" буде організована фан-зона.
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