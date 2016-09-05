На матчі Україна - Ісландія розгорнуть найбільший прапор України у світі

Під час матчу відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2018 року Україна - Ісландія на трибунах буде розгорнуто найбільший прапор України у світі. Про це повідомляє Федерація футболу України (ФФУ) на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, матч пройде за порожніх трибун у зв'язку з тим, що збірна України отримала покарання за поведінку групи вболівальників на матчі проти збірної Сан-Марино на "Арені Львів" у 2013 році.

Гра Україна - Ісландія відбудеться сьогодні, 5 вересня, на НСК "Олімпійський". Час початку матчу - 21:45.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу на Троїцькій площі поблизу НСК "Олімпійський" буде організована фан-зона.