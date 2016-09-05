Український футболіст Зінченко: "Гвардіола радий, що я пішов в оренду саме в ПСВ"

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, який наступний сезон проведе в оренді в нідерландському ПСВ, в інтерв'ю журналу "Футбол" розповів про роботу під керівництвом головного тренера Хосепа Гвардіоли в англійському клубі. Слова футболіста наводить сайт dynamo.kiev.ua.

"Як описати Хосепа Гвардіолу? Працьовитий, відкритий і живчик. Я його так називаю. Він надмірно емоційний, рухливий. Здається, на теоріях він віддається в два рази більше, ніж під час матчів. Гвардіола роз'яснює до дрібниць, хоче, щоб гравці розуміли його футбол. А його футбол, безумовно, номер один", - вважає Зінченко.

"Що він сказав на прощання? Це особисте. Ми тепло поспілкувалися. Він дуже радий, що опинився саме в ПСВ, тому що він у дружніх стосунках з [Філіпом] Коку і тримає зв'язок з ним", - додав футболіст.

При цьому, Зінченко зазначив, що наставник ПСВ Філіп Коку тепло привітав його в голандському клубі. "Він показав, на яких позиціях може використати мене, розповів про моделі гри ПСВ. Суто робочі моменти", - сказав український футболіст.

Нагадаємо, Олександр Зінченко провів з "Манчестер Сіті" всю передсезонну підготовку, після чого був відправлений в оренду в ПСВ.

Хосеп Гвардіола і Філіп Коку в якості футболістів провели разом три сезони в "Барселоні" з 1998 по 2001 рік.