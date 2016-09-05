П'ятов: "З приходом Шевченка у збірній України стало багато тактики"

Воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов в інтерв'ю газеті "Команда" розповів про зміни в національній команді після приходу на посаду головного тренера Андрія Шевченка. Слова футболіста наводить matchday.ua.

"З приходом Андрія Шевченка стало дуже багато тактики. Ми весь час пересуваємося, цьому приділяється достатньо уваги. Від цього як раз і залежить ефективний контроль м'яча, а також надійність в обороні», — сказав П'ятов.

Читайте такожШевченко: "Зі складом на матч проти Ісландії визначився на 90 відсотків"Він також додав, що не вважає збірну України фаворитом у матчі з Ісландією.

"Україна сильніше Ісландії? Я так ніколи не говорю. Можу тільки сказати про те, що ми граємо вдома, але граємо з хорошою командою, яка на Євро-2016 чогось досягла", - вважає П'ятов.

Нагадаємо, матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року Україна - Ісландія відбудеться сьогодні, 5 вересня, на НСК "Олімпійський".