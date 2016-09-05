Ротань: "За тиждень отримали максимум інформації про збірну Ісландії"

Протягом тижня футболісти збірної України отримали максимум інформації про збірну Ісландії, з якою сьогодні проведуть матч відбірного турніру до чемпіонату світу 2018 року. Про це повідомив півзахисник команди Руслан Ротань в інтерв'ю газеті "Команда", повідомляє Sport Arena.

Читайте такожБукмекери вважають збірну України фаворитом у матчі з Ісландією"Багато хто бачив виступ ісландської команди на Євро-2016. Це, безперечно, хороший колектив, який постійно додає. У будь-якому випадку нас чекає важкий матч. Однак наші тренери намагаються підібрати ключі до цього суперника. Протягом тижня ми отримали максимум інформації про збірну Ісландії.

Для більшості наших хлопців битися з настільки зухвалим опонентом не вперше. Знаємо, що якщо ісландцям вистачить запалу після чемпіонату Європи, вони можуть не дати нам зіграти в свій футбол, тому намагалися підготувати для гостей сюрпризи", — сказав Ротань.

Нагадаємо, матч Україна - Ісландія відбудеться сьогодні, 5 вересня, на НСК "Олімпійський" та пройде при порожніх трибунах. Разом з тим, у Києві на Троїцькій площі до поєдинку буде організована фан-зона.