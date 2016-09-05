Шевченко: "Ярмоленку потрібно заспокоїтися та привести себе в порядок"
Головний тренер збірної України поділився думкою про виступи одного з лідерів команди Андрія Ярмоленка.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що півзахисникові київського "Динамо" Андрію Ярмоленку потрібно сконцентруватися на іграх за національну команду після закриття трансферного вікна. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Команда", повідомляє dynamo.kiev.ua.
"Зараз йому точно потрібно сконцентрувати свою увагу на виступі збірної. Для нього це відмінна можливість показати себе у всій красі.
Я вважаю Андрія дуже хорошим, висококласним футболістом — одним з кращих в Україні, але йому треба заспокоїтися, привести себе в порядок.
Читайте такожШевченко: "Хвилювання у мене є, адже це початок моєї роботи в збірній" (відео)Зі свого боку ми, чим можемо, йому допомагаємо і дуже на нього розраховуємо. Впевнений, що всі вболівальники чекають від Ярмоленка результативної гри", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, збірна України з футболу проведе свій перший матч відбіркового турніру до ЧС-2018, в якому зустрінеться зі збірною Ісландії. Початок зустрічі - 21:45.