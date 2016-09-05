Шевченко: "Ярмоленку потрібно заспокоїтися та привести себе в порядок"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що півзахисникові київського "Динамо" Андрію Ярмоленку потрібно сконцентруватися на іграх за національну команду після закриття трансферного вікна. Про це він сказав в інтерв'ю газеті "Команда", повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Зараз йому точно потрібно сконцентрувати свою увагу на виступі збірної. Для нього це відмінна можливість показати себе у всій красі.

Я вважаю Андрія дуже хорошим, висококласним футболістом — одним з кращих в Україні, але йому треба заспокоїтися, привести себе в порядок.

Читайте такожШевченко: "Хвилювання у мене є, адже це початок моєї роботи в збірній" (відео)Зі свого боку ми, чим можемо, йому допомагаємо і дуже на нього розраховуємо. Впевнений, що всі вболівальники чекають від Ярмоленка результативної гри", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, збірна України з футболу проведе свій перший матч відбіркового турніру до ЧС-2018, в якому зустрінеться зі збірною Ісландії. Початок зустрічі - 21:45.