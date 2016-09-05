До матчу збірних України та Ісландії у Києві відкриється фан-зона

Сьогодні, 5 вересня, в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться перший матч збірної України у відбірному турнірі до чемпіонату світу з футболу 2018 року. Суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Ісландії.

Матч розпочнеться о 21:45, але пройде при порожніх трибунах стадіону. Виною тому провокаційна поведінка групи вболівальників під час матчу збірної України проти Сан-Маріно в 2013 році на "Арені Львів". ФІФА ухвалила рішення покарати збірну України одним домашнім матчем без вболівальників.

Зустріч Україна - Ісландія можна буде подивитися на телеканалах "Україна" і "Футбол 1".

Крім того, на Троїцькій площі до матчу буде організована спеціальна фан-зона з фуд-кортами, зонами відпочинку, фан-шопом, гігантськими екранами і концертним майданчиком. Ведучим заходу стане український шоумен Сергій Притула, а хедлайнером концерту - гурт ТНМК.

Захід на Троїцькій площі розпочнеться о 19:00. Вартість квитків для дорослих становить 40 грн.