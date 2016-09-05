Букмекери вважають збірну України фаворитом у матчі з Ісландією

11:01, 05 вересня 2016
Футбол
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Команда Андрія Шевченка намагатиметься почати відбірковий турнір до ЧС-2018 з перемоги.

Сборная Украины - фаворит в игре с Исландией / УНИАН

Букмекери вважають збірну України фаворитом матчу проти Ісландії, який відбудеться сьогодні в рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року.

В різних конторах на перемогу команди Андрія Шевченка приймаються ставки з коефіцієнтами від 1,85 до 1,96. У той же час можливий успіх гостей оцінюється з коефіцієнтами від 3,65 до 4,75.

На нічию можна поставити з коефіцієнтами 3,25 - 3,52.

Нагадаємо, матч відбудеться сьогодні, 5 вересня, на НСК "Олімпійський" та пройде при порожніх трибунах. Початок зустрічі - 21:45.

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