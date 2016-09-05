Коноплянка: "Сказав тренеру "Севільї", що не можу більше чекати" (відео)

Український півзахисник Євген Коноплянка в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" розповів про причини, які змусили його перейти з іспанської "Севільї" у німецький "Шальке".

За словами футболіста, у нього не було конфлікту з головним тренером "Севільї" Хорхе Сампаолі, але українець був не був готовий другий сезон поспіль залишатися за межами основного складу команди.

"Сампаолі – хороша людина, хороший тренер, у нього хороше бачення футболу. Але він мені сказав, що потрібен ще час – почекати, притертися. Я кажу: "Я більше не можу чекати. У мене душа розривається, бо я не граю, не отримую задоволення від своєї улюбленої справи", - сказав Коноплянка.

Півзахисник додав, що перехід у "Шальке" - це найкращий варіант для нього на даному етапі кар'єри.

"Я б навіть не думав про зміну клубу, якщо б я грав. Це змусило мене дуже швидко думати, не відтягувати, трансферне вікно закривалося. З родиною поспілкувався, не став довго думати. Тим більше, що такий клуб зацікавлений. Агенти запропонували, я вибрав найкращий варіант для мене. Бундесліга – я вважаю, один з найцікавіших чемпіонатів", - вважає футболіст.

Як повідомляв УНІАН, Євген Коноплянка перейшов з "Севільї" в "Шальке" на правах оренди.