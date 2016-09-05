Ахметов заявив про свою віру в Шевченко на посаді головного тренера збірної України

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов вірить в успіх Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України. Про це він сказав в коментарі телепрограмі "Великий футбол", повідомляє "Террикон".

"Андрій Шевченко – це ім'я у футболі, якому ми повинні аплодувати стоячи. Це гравець, футбольна особистість. Будемо сподіватися, що у нього все вийде на новому терені. Я вірю в Шевченка. Це великий гравець, який знає про футбол все. Він працював з великими тренерами. У нього має вийти", - заявив Ахметов.

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"Я не знаю, куми вони чи ні. Це мене мало хвилює. Навіть якщо він кум президента ФФУ, своє ім'я у футболі Шевченко заробив чесно. Він був найкращим гравцем Європи, і зовсім не завдяки кумівству. Ми всі знали Шевченка, але ніхто не знав Павелка", - сказав Ахметов.

Відзначимо, що серед 23 футболістів, які зараз перебувають в розташуванні збірної України, 11 представляють донецький "Шахтар".